В Волгограде в час пик произошел сбой в движении трамваев и троллейбусов

Общество 27.01.2020 09:38
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27.01.2020 09:38
Проблемы с движением общественного транспорта сегодня в утренний час пик были вызваны технологическим нарушением на силовом кабеле, питающем контактную сеть. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в настоящее время трамвай маршрута №13 работает в измененных границах "Депо№ 5"-"Монолит". На период устранения неисправности запущен специальный подвозной автобусный маршрут от конечной "Матросова" до "Депо №5". Проезд в автобусе бесплатный.
Проблема на контактной сети привела и к сбою работы троллейбусов маршрута №9. В настоящий момент движение троллейбусов от остановки «Спартановка» до «Пл. Куйбышева» осуществляется по расписанию.
Сегодня из-за пробок, возникших в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, многие опоздали на работу.
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