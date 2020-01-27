В Волгограде в час пик произошел сбой в движении трамваев и троллейбусов





Проблемы с движением общественного транспорта сегодня в утренний час пик были вызваны технологическим нарушением на силовом кабеле, питающем контактную сеть. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в настоящее время трамвай маршрута №13 работает в измененных границах "Депо№ 5"-"Монолит". На период устранения неисправности запущен специальный подвозной автобусный маршрут от конечной "Матросова" до "Депо №5". Проезд в автобусе бесплатный.

Проблема на контактной сети привела и к сбою работы троллейбусов маршрута №9. В настоящий момент движение троллейбусов от остановки «Спартановка» до «Пл. Куйбышева» осуществляется по расписанию.

Сегодня из-за пробок, возникших в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, многие опоздали на работу.



