В Волжском УК закрасят на домах «смертельное граффити»

Общество 24.01.2020 08:46
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24.01.2020 08:46
В Волжском сотрудники управляющих компаний займутся ликвидацией так называемых «смертельных граффити» - надписей, которые содержат информацию о распространении наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, все фасады домов приведут в порядок – фрагментами закрасят надписи в соответствующей цветовой гамме.
Напомним, проблема распространения рекламы наркотиков методом нанесения надписей на стенах домов стоит остро и в Волжском, и в Волгограде. Задерживать с поличным "рекламщиков" удается крайне редко - они, как правило, действуют под покровом ночи.
Фото группы Открытый Волжский вконтакте.
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