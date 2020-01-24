В Волжском УК закрасят на домах «смертельное граффити»





В Волжском сотрудники управляющих компаний займутся ликвидацией так называемых «смертельных граффити» - надписей, которые содержат информацию о распространении наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, все фасады домов приведут в порядок – фрагментами закрасят надписи в соответствующей цветовой гамме.

Напомним, проблема распространения рекламы наркотиков методом нанесения надписей на стенах домов стоит остро и в Волжском, и в Волгограде. Задерживать с поличным "рекламщиков" удается крайне редко - они, как правило, действуют под покровом ночи.

Фото группы Открытый Волжский вконтакте.