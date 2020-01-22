Малыши города Котельниково познакомились с новым детским садом

Общество 22.01.2020 10:55 Новости компаний
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22.01.2020 10:55 Новости компаний
Жители города Котельниково Волгоградской области посетили новый детский сад, который построила для них компания «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, постановлением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова детское дошкольное учреждение на 100 мест в жилом районе «Дубовая роща» города Котельниково принято в собственность Волгоградской области.
Первое посещение и знакомство с детсадом маленькими котельниковцами состоялось во время торжественной церемонии Дня открытых дверей, в которой приняли участие дети и их родители, а также приглашенные гости – исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров и глава Котельниковского района Сергей Понкратов.
Малыши и взрослые гости осмотрели детский сад, который рассчитан на пять групп по 20 малышей в каждой. Для каждой группы обустроены игровые комнаты с мебелью для соответствующей возрастной категории детей. Для занятий спортом, музыкой и хореографией предусмотрены два больших зала. В детском саду есть помещения для кружковых занятий, кабинет логопеда, комната психологической разгрузки. Для маломобильных групп детей устроены пандусы, и просторный лифт для подъема на второй этаж здания.
Как отмечают в компании, повышение качества жизни населения в городах присутствии предприятий «ЕвроХима» - приоритет социальной политики компании российского предпринимателя Андрея Мельниченко, который строит в регионах своих производств не только социальные объекты, но и Центры научного и инженерно-технического детского творчества, чтобы помочь ребятам из небольших российских городов раскрыть свой интеллектуальный и личностный потенциал.
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