Малыши города Котельниково познакомились с новым детским садом





Жители города Котельниково Волгоградской области посетили новый детский сад, который построила для них компания «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, постановлением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова детское дошкольное учреждение на 100 мест в жилом районе «Дубовая роща» города Котельниково принято в собственность Волгоградской области.

Первое посещение и знакомство с детсадом маленькими котельниковцами состоялось во время торжественной церемонии Дня открытых дверей, в которой приняли участие дети и их родители, а также приглашенные гости – исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров и глава Котельниковского района Сергей Понкратов.

Малыши и взрослые гости осмотрели детский сад, который рассчитан на пять групп по 20 малышей в каждой. Для каждой группы обустроены игровые комнаты с мебелью для соответствующей возрастной категории детей. Для занятий спортом, музыкой и хореографией предусмотрены два больших зала. В детском саду есть помещения для кружковых занятий, кабинет логопеда, комната психологической разгрузки. Для маломобильных групп детей устроены пандусы, и просторный лифт для подъема на второй этаж здания.