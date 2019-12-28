Общество

Волгоградские волонтеры требуют найти живодеров, устроивших собачий ад (ВИДЕОШОК)

Общество 28.12.2019 14:59
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28.12.2019 14:59





Внимание! Не рекомендуем смотреть видео людям со слабой психикой и детям. 
Волгоградские защитники животных требуют найти и наказать убийц и мучителей собак, которые жили в доме умершего инвалида. Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель приюта «Дино» Анжела Макарова, трагедия произошла на днях в одном частном доме в Краснооктябрьском районе. Здесь жил парализованный инвалид, который держал в доме около двух десятков собак и кошек. Кормить собак мужчине помогал волонтер. Однажды он пришел и увидел, что хозяин дома мертв, а в комнатах устроен настоящий погром. В доме лежали трупы убитых животных. Одну собаку проткнули веткой. У одного пса было снесено почти полморды, у другого - выбит глаз, другие тоже истекали кровью. По характеру ранений можно было предположить, что увечья причинены в том числе  выстрелами из огнестрельного оружия. Волонтеры забрали уцелевших восемь  собак и четырех щенков, спасли  кошку. 
«Наш волонтер, который все это обнаружил, написал заявление в полицию. Там обещали провести проверку. Но мы переживаем, что дело ничем не закончится. Ведь собаки были, по сути, ничьи. Убивали их и измывались не в присутствии свидетелей, не на глазах детей, что могло быть поводом для возбуждения уголовного дела. Но мы считаем, что суть от этого не меняется. В доме орудовали настоящие живодеры, которые, видимо, получали удовольствие от процесса убийства беззащитных животных. Этому должна быть дана правовая оценка», - считает Анжела Макарова. 
По мнению волонтеров, в доме умершего инвалида могут оставаться трупы убитых собак, в том числе и под перевернутой мебелью, а также живые кошки, которые могли спрятаться во время бойни. Защитники животных считают, что случившееся – это не только факт очередного бесчеловечного отношения к братьям нашим меньшим. Это говорит о том, что больной и одинокий человек, по сути, оказался брошен на произвол судьбы. И встретил свою смерть в ледяном доме, окруженный только теми, кто его любил. 

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