Общество

Свершилось!: Центральный бассейн Волгограда отмывают после долгого ремонта

Общество 25.12.2019 12:01
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25.12.2019 12:01


Генеральная уборка начинается в Центральном бассейне Волгограде, где, по всей видимости, наконец-то завершился "бесконечный" капитальный ремонт. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, ФГУП "Спорт-Ин" осуществило закупку у единственного поставщика на оказание услуг по уборке крытого плавательного бассейна "Спартак", расположенного по адресу: проспект Ленина, 74,76б.
Стоимость "уборки" - 850 тысяч 668 рублей. В эту цену входит все: хозяйственный инвентарь, расходы на привлечение обслуживающего персонала, оплату его труда, размещение, питание и ежедневную транспортировку людей к месту работы и обратно, а также уплату налогов.
За пять дней - с 25 по 30 декабря текущего года - специально обученные люди должны в буквальном смысле вымыть бассейн до блеска как внутри, так и снаружи. 
"Спорт-Ин" заказывает послестроительную уборку и мойку поверхностей сантехнических изделий, дверей, стен, сантехнических перегородок, пола во внутренних помещениях, а также послестроительную уборку и мойку керамической плитки и остекления фасадов.
Напомним, бассейн "Спартак" расположен возле стадиона "Волгоград Арена". К ЧМ-2018 закрытый плавательный бассейн, который находился в удручающем состоянии, снаружи отремонтировали: заменили крышу, а центральный вход выполнили в стиле стадиона. Работы внутри, по заверению владельца, продолжались и должны были завершиться в декабре 2018 года, однако этого не произошло. Заказчиком ремонта является ФГУП "Спорт-Ин"», которое в 2016 году выкупило этот бассейн у профсоюзов за 56 миллионов рублей. Тогда объект практически сразу закрыли на реконструкцию и до сегодняшнего дня так и не открыли.
Ремонт бассейна, как сообщало информагентство, сопровождался скандалами. На бывшего генерального подрядчика - ООО "Дизан-сервис" жаловались субподрядчики, которым не платили за выполненные работы. С "Дизайн-Сервисом" федеральное госучреждение рассталось и заключило новый договор – с АО "Стройтрансгаз", которое возводило стадион "Волгоград Арена". Срок завершения капитального ремонта бассейна был перенесен на декабрь 2019 года.

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