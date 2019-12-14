Общество

Иркутск беспокоит: волгоградские коммунисты провели митинг в защиту однопартийцев

Общество 14.12.2019 13:02
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14.12.2019 13:02


Отставка губернатора Иркутской области Сергея Левченко не изменила повестку заявленного волгоградскими коммунистами митинга, который прошел сегодня около Царицынской оперы. 


Как сообщает ИА «Высота 102», на площадь Металлургов пришли около полутора сотен волгоградцев, представляющих КПРФ, Левый фронт, а также объединение перевозчиков. 


Люди стояли с плакатами «Руки прочь от Грудинина», «Защитим красного губернатора Левченко». С речью  выступила лидер волгоградских коммунистов Тамара Головачева, которая подчеркнула, что фракция КПРФ в областной думе голосует против решений единороссов. Волжские коммунисты пожаловались на то, что власти региона по-прежнему не хотят принимать закон «Дети войны». Другие выступающие поднимали вопросы социальной несправедливости, ухудшения жизни россиян. 

Но главной темой была поддержка Павла Грудинина, бывшего кандидата в президенты России, которого, как считают коммунисты, власти незаслуженно преследуют. «Затравили», по мнению выступающих, власти и теперь уже бывшего губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко. Напомним, на днях он сложил полномочия главы региона, объяснив это критикой СМИ. Ранее Левченко обвиняли в срыве строительства жилья для пострадавших от наводнения в регионе. 

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