Общество

Детям Сталинграда в Волгоградской области дадут по тысяче рублей

Общество 11.12.2019 09:04
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11.12.2019 09:04


Единовременные денежные выплаты в размере 3 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны, принимавшие участие в Сталинградской битве,  к 77-летней годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Столько же причитается и тем, кто проработал в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая работы на временно оккупированных территориях СССР, награжденным медалью «За оборону Сталинграда». 
По тысяче рублей положено супругам погибших или умерших защитников Сталинграда, которые не вступали в повторный брак, а также гражданам, имеющим статус «Дети Сталинграда». 
Напомним, 2 февраля в Волгоградской области празднуется как годовщина разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

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