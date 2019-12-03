Общество 03.12.2019 13:56
187 1
03.12.2019 13:56
Гендиректор регионального фонда капремонта пожаловался на волгоградских чиновников. Сегодня на совещании в облдуме Алексей Конотопкин заявил, что администрации районов не спешат сообщать регоператору данные о потенциальных плательщиках за капремонт. Речь идет, в первую очередь, о владельцах нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах. Проблема, по словам Конотопкина, еще и в том, что закон не обязывает ни местные власти, ни управляющие компании представлять регоператору такие данные. Что касается Росреестра, то регоператор имеет возможность с ним работать только через своего учредителя - областной комитет ЖКХ и ТЭК.
Фонд капремонта направлял запросы властям всех районов Волгограда. Из 8 подразделений мэрии ответ пришел только из администрации Краснооктябрьского района. В итоге база регоператора для начисления платы пополнилась на 3000 абонентов. «Это достаточно большая цифра. Хотелось бы усилить взаимодействие с остальными районами», - аккуратно заметил гендиректор регоператора.
С сельскими территориями Волгоградской области, как отметил Алексей Конотопкин, данная проблема так остро не стоит.
За 5 лет действия программы капремонта многоквартирных домов в Волгоградской области привели в порядок 1240 строений и заменили 578 лифтов. На эти цели направлено более 6 млрд рублей. В настоящее время собираемость взносов составляет 90% от объема начисленной платы.
Реклама
Два района Волгоградской области первыми примут удар снежной стихии03.12.2019 13:36
В Волгограде благоустройство скандального сквера оставили в надежных руках03.12.2019 13:22
В парке Гагарина в Волгограде возрождают сталинский ампир03.12.2019 10:34
Депутатам Волгоградской облдумы «кинут» на телефоны 1,7 миллиона рублей03.12.2019 09:31
В сквере-пустыне в Волгограде ведут раскопки03.12.2019 06:58
В Волгограде жителям отдаленного поселка дали призрачную надежду на газификацию02.12.2019 19:22
«Уволенная с должности» главная елка Волгограда сменила место жительства02.12.2019 17:56
Депутаты Волгоградской облдумы созрели для митингов под своими окнами02.12.2019 16:24
В центре Волгограда на любимый депутатами ресторан могут повесить крупный штраф02.12.2019 14:11
В Сочи поднимут дело о выборах депутатов Волгоградской облдумы02.12.2019 12:50
"Цирюльники" с бензопилами взялись за главное дерево Волгограда02.12.2019 10:19
В Волгограде дорогу около детского сада сковали фекальные глыбы02.12.2019 10:16
Волгоградские коммунальщики провели бессонную ночь02.12.2019 08:46
Мусорному регоператору в Волгоградской области выставили штраф за срыв проверки01.12.2019 17:40
Соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье выразил губернатор Волгоградской области01.12.2019 16:17
Реклама