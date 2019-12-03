



Гендиректор регионального фонда капремонта пожаловался на волгоградских чиновников. Сегодня на совещании в облдуме Алексей Конотопкин заявил, что администрации районов не спешат сообщать регоператору данные о потенциальных плательщиках за капремонт. Речь идет, в первую очередь, о владельцах нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах. Проблема, по словам Конотопкина, еще и в том, что закон не обязывает ни местные власти, ни управляющие компании представлять регоператору такие данные. Что касается Росреестра, то регоператор имеет возможность с ним работать только через своего учредителя - областной комитет ЖКХ и ТЭК.

Фонд капремонта направлял запросы властям всех районов Волгограда. Из 8 подразделений мэрии ответ пришел только из администрации Краснооктябрьского района. В итоге база регоператора для начисления платы пополнилась на 3000 абонентов. «Это достаточно большая цифра. Хотелось бы усилить взаимодействие с остальными районами», - аккуратно заметил гендиректор регоператора.

С сельскими территориями Волгоградской области, как отметил Алексей Конотопкин, данная проблема так остро не стоит.

За 5 лет действия программы капремонта многоквартирных домов в Волгоградской области привели в порядок 1240 строений и заменили 578 лифтов. На эти цели направлено более 6 млрд рублей. В настоящее время собираемость взносов составляет 90% от объема начисленной платы.



