Общество

В Волгограде жильцы аварийных домов продают мэрии свое ветхое жилье

Общество 28.11.2019 11:19
2434 1
28.11.2019 11:19


Жильцы аварийных домов в двух районах Волгограда получили компенсации за передачу своих квартир муниципалитету. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, всего выкуплено 12 объектов недвижимости – комнат или квартир в домах № 3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской Красноармейского района и №20 на улице Жолудева в Тракторозаводском. Максимальный размер выплат за одно жилье составил 2 млн рублей.
Стоимость жилья в каждом случае определяется индивидуально. Для оценки привлекались независимые эксперты, которые брали за основу расчетов рыночную стоимость аналогичных объектов, расположенных не в аварийных, а в технически исправных строениях. 
В рамках региональной программы в Волгограде за 2019-2020 годы расселению подлежит 21 дом. Собственникам квартир предлагают на выбор: получить денежную компенсацию или другую жилплощадь. С теми, кто проживает в расселяемых домах на условиях соцнайма, муниципалитет заключит новые договоры. В числе уже приобретенных - 33 двухкомнатных и 7 трехкомнатных квартир. Они находятся в жилых комплексах «Колизей» и «Парк Арена», расположенных в Кировском и Советском районах.  
В настоящее время идет закупка 33 однокомнатных квартир. Условия новых аукционов предусматривают отсрочку по передаче жилья заказчику. Это позволит расширить круг потенциальных участников конкурсных процедур за счет застройщиков новых домов, которые будут сданы в эксплуатацию в следующем году. 
Всего в Волгоградской области до 1 сентября 2025 года предстоит расселить 318 многоквартирных домов, в которых проживают около 10 тысяч человек. В областном центре расселению подлежит 251 многоквартирный дом.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Общество
28.11.2019 14:53
Общество 28.11.2019 14:53
105 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 14:47
Общество 28.11.2019 14:47
2282 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 12:54
Общество 28.11.2019 12:54
6176 2 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 11:04
Общество 28.11.2019 11:04
7461 22 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 09:35
Общество 28.11.2019 09:35
8934 8 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 09:04
Общество 28.11.2019 09:04
626 2 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 08:00
Общество 28.11.2019 08:00
576 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2019 20:32
Общество 27.11.2019 20:32
4298 16 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2019 18:37
Общество 27.11.2019 18:37
2109 8 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2019 18:13
Общество 27.11.2019 18:13
13556 5 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2019 14:38
Общество 27.11.2019 14:38
1646 9 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2019 12:54
Общество 27.11.2019 12:54
5882 40 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2019 10:08
Общество 27.11.2019 10:08
8085 8 Обсудить

0
Далее
Общество
26.11.2019 21:16
Общество 26.11.2019 21:16
27854 28 Обсудить

0
Далее
Общество
26.11.2019 18:19
Общество 26.11.2019 18:19
5372 18 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:53
В Волгограде чиновники заблудились в «Сосновом бору»Смотреть фотографии
14:47
"Настю должны были прооперировать завтра": Михаил Каабак об истории болезни умершей девочки из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:54
Список дорог в Волгограде, куда в 2020 году придет большой ремонтСмотреть фотографии
12:26
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»Смотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области после нападения на полицейского возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде студент воровал бензин с чужих авто для заправки отцовского подаркаСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде жильцы аварийных домов продают мэрии свое ветхое жильеСмотреть фотографии
11:04
Парк в приоритете: губернатор Волгоградской области провел утро «на районе»Смотреть фотографии
10:33
Пропавшего без вести омского подростка нашли на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
В Волжском два пассажира маршрутки пострадали в ДТПСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде ПФР незаконно отказал участнику войны в пособии к 9 маяСмотреть фотографии
09:27
Заложники системы: маленькая пациентка уволенного трансплантолога Каабака умерла в Волгограде Смотреть фотографии
09:04
Реконструкторов волгоградского ГДЮЦа наградили госпремиейСмотреть фотографии
09:01
Волгоградец Рохус Шох назначен советником президента РФС Александра ДюковаСмотреть фотографии
08:00
«Агентство Больших Возможностей» - о церемонии награждения победителей юбилейного конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
Жителей общаги в Красноармейском районе Волгограда истязают ледяным душемСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Подозреваемый в краже ранил ножом участкового в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:37
Мэр Волжского в Китае мечтает о канатной дороге до ВолгоградаСмотреть фотографии
18:13
Фундамент под угрозой: в Волгограде суд признал опасным подвал сталинки после перестройкиСмотреть фотографии
16:40
Администрация Волгограда берет взаймыСмотреть фотографии
16:14
Сбежавшие из Волгоградской области на Кипр россияне не проявились в истории с "золотыми паспортами"Смотреть фотографии
15:55
Вкладчикам финансовой пирамиды из Волгоградской области пообещали компенсацииСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области школьнице отказали в пенсии по случаю потери отцаСмотреть фотографии
14:27
Вскрылось «темное» прошлое поставщика новогодних подарков для детей Волгоградской области Смотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области зафиксирована новая вспышка бруцеллезаСмотреть фотографии
13:29
Волгоградскому губернатору в ЖК «Парк Европейский» встретилась девочка в розовомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В Волгоградской области «покровителя» иностранцев осудят за взяткуСмотреть фотографии
12:54
В центре Волгограда проведут спецоперацию по спасению Сталинградского тополяСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом вынесли приговор по делу о гибели трех человек от взрыва на баржеСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде мошенницу в берете разыскивают за обман пенсионераСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 