В Волгограде жильцы аварийных домов продают мэрии свое ветхое жилье





Жильцы аварийных домов в двух районах Волгограда получили компенсации за передачу своих квартир муниципалитету. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, всего выкуплено 12 объектов недвижимости – комнат или квартир в домах № 3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской Красноармейского района и №20 на улице Жолудева в Тракторозаводском. Максимальный размер выплат за одно жилье составил 2 млн рублей.

Стоимость жилья в каждом случае определяется индивидуально. Для оценки привлекались независимые эксперты, которые брали за основу расчетов рыночную стоимость аналогичных объектов, расположенных не в аварийных, а в технически исправных строениях.

В рамках региональной программы в Волгограде за 2019-2020 годы расселению подлежит 21 дом. Собственникам квартир предлагают на выбор: получить денежную компенсацию или другую жилплощадь. С теми, кто проживает в расселяемых домах на условиях соцнайма, муниципалитет заключит новые договоры. В числе уже приобретенных - 33 двухкомнатных и 7 трехкомнатных квартир. Они находятся в жилых комплексах «Колизей» и «Парк Арена», расположенных в Кировском и Советском районах.

В настоящее время идет закупка 33 однокомнатных квартир. Условия новых аукционов предусматривают отсрочку по передаче жилья заказчику. Это позволит расширить круг потенциальных участников конкурсных процедур за счет застройщиков новых домов, которые будут сданы в эксплуатацию в следующем году.

Всего в Волгоградской области до 1 сентября 2025 года предстоит расселить 318 многоквартирных домов, в которых проживают около 10 тысяч человек. В областном центре расселению подлежит 251 многоквартирный дом.



