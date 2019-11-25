В Волгограде принимают жалобы замерзающих горожан на УК





В администрации Волгограда работают телефоны «горячей линии» 33-63-84, 33-63-92, куда горожане могут обращаться с претензиями на работу УК и ТСЖ по некачественному теплоснабжению квартир. Оперативно-диспетчерская служба работает ежедневно с 8-00 до 20-00, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. Также жители могут обратиться в жилищную инспекцию Волгограда или в районную администрацию. По каждому обращению проводится проверка работы обслуживающей организации.

Телефон «горячей линии» администрации Волгограда по вопросам отопления ежегодно начинает работу одновременно со стартом отопительного сезона в областном центре. До ввода на внутренние сети жилых зданий и социальных учреждений теплоноситель поставляют котельные. Все 124 муниципальные котельные в настоящее время работают в штатном режиме, теплоноситель подается в полном объеме. Специалисты районных администраций и профильных подразделений мэрии вместе с ресурсоснабжающей компанией контролируют работу магистральных и квартальных сетей в каждом районе Волгограда.

Проблемы с недостаточным отоплением отдельных квартир могут быть вызваны завоздушенностью или технологическим нарушением на локальном участке внутридомовой сети. Обеспечение работы внутридомовых инженерных сетей и поддержание температуры в квартирах на уровне нормативных показателей – задача обслуживающих организаций.

Если температура воздуха в квартире не соответствует установленным нормам, то жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию, чтобы специалисты провели проверку и в случае необходимости отрегулировали работу внутридомовой сети. Адреса и телефоны обслуживающей организации указаны в квитанции об оплате за коммунальные услуги. Проверки инженерных систем в домах по обращениям волгоградцев проводятся муниципалитетом регулярно, все нарушения фиксируются и остаются на контроле до полного устранения, пояснили в администрации города.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства РФ, нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 °C, в угловых комнатах – не ниже +20 °C. В ночное время суток – с полуночи и до пяти часов утра – допускается снижение нормативной температуры не более чем на три градуса. В дневное время суток – с пяти утра и до полуночи – снижение температуры воздуха в жилом помещении не допускается, уточнили в мэрии.



