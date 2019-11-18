Не согласовал переделку в офисном помещении с жильцами и нарвался на иск чиновников сын экс-депутата Госдумы Олега Михеева. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Кировский районный суд, администрация района требует привести объект недвижимости в первоначальный вид. 28-летний Алексей Михеев, по версии истца, заложил окна в помещении и установил вентиляцию, которая досаждает своим гулом жильцам дома №121 по улице 64-ой Армии. Закон обязывал владельца торговой площади на первом этаже многоэтажки заручиться согласием жителей на перепланировку. Однако бывший областной депутат от общения с народом воздержался. В качестве третьих лиц к судебному делу привлечены 24 индивидуальных предпринимателя, которые выступают арендаторами.

Недавно в суд на Алексея Михеева подало ООО "Концессии теплоснабжения". Коммунальщики заявили, что богатый коммерсант - злостный неплательщик за услуги ЖКХ. Сумма исковых требований - 160 тысяч рублей.

Всего в собственности Михеева-младшего 7 нежилых помещений. За прошлый год он задекларировал 78 млн рублей доходов – это самый высокий показатель среди остальных депутатов областной думы. Еще 20 млн заработала в 2018 году его супруга. За время работы в заксобрании (с 2014 по 2019 гг.) Михеев прослыл отъявленным прогульщиком заседаний. Также он запомнился коллегам тем, что активно выбивал себе думскую зарплату. Правда, на освобожденную (оплачиваемую) основу отпрыска беглого Олега Михеева так и не перевели. Депутат Александр Осипов, известный любовью к эффектным высказываниям, и вовсе как-то в ходе парламентских дискуссий назвал Алексея Леонидовича «маленьким лгунишкой».

Михеев-старший с 2017 года находится в бегах – его обвиняют в крупном мошенничестве. О местонахождении Олега Леонидовича до сих пор ничего не известно. Официально он числится в федеральном розыске.