



Возведение четырех пожарных депо в пострадавших от пожаров 2010 года районах Волгоградской области снова откладывается. Сегодня депутаты облдумы при утверждении поправок в бюджет уменьшили финансирование на строительство одного из таких объектов в селе Бородачи Жирновского района почти на 11 млн рублей. Вместо 13 млн на эти цели в казне осталось только 2 млн. КСП региона в своем заключении на проект изменений в бюджет указала, что финансирование урезано по вине недобросовестного подрядчика, который не выполнил работы в Бородачах. После этого комитет по строительству региона трижды объявлял аукционы для поиска нового подрядчика, но ни одной заявки не было подано.

По строительству пожарных депо в других населенных пунктах, пострадавших от пожаров 2010 года, ситуация аналогичная. В последний раз попытки завершить работы на объектах предпринимались в 2017 году – по всем адресам были заключены государственные контракты. Однако до сих пор объекты не введены в эксплуатацию «в связи с недостатками проектной документации и нарушением своих обязательств подрядчиками».

Со строительством прочей социальной инфраструктуры в районах-погорельцах также имеются серьезные проблемы. По поручению президента России в Котовском, Камышинском, Жирновском и Руднянском районах должны были появиться детские сады, спортклубы и библиотеки. Долгое время работы не велись из-за судебных тяжб между подрядчиками и администрацией региона. При этом построенные частично здания со временем разрушались – для продолжения работ требовалась корректировка проектной документации. Из этого порочного круга ответственные за выполнение поручения главы государства чиновники не могут выбраться до сих пор.

Ландшафтные пожары в шести районах Волгоградской области произошли 2-3 сентября 2010 года. Погибли семь местных жителей, пострадали 32 человека, сгорело 532 строения, в том числе 489 жилых домов, без жилья остались 502 семьи, для которых впоследствии возвели новые дома.



