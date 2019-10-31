Общество

В Волгограде рассмотрят жалобу на возможные приписки на выборах после вмешательства Генпрокуратуры РФ

Общество 31.10.2019 11:00
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31.10.2019 11:00


ТИК Центрального района Волгоградской области повторно рассмотрит обращение волгоградца Бориса Пылина о возможных приписках и вбросах голосов на прошедших выборах. Как рассказал ИА «Высота 102» Борис Пылин, этого ему удалось добиться после обращения в Генеральную прокуратуру РФ. Ранее информагентство сообщало, что Борис Пылин считает, что на девяти участках Дзержинского одномандатного округа №14 были совершены приписки при подсчете бюллетеней. Однако в ТИК Центрального района волгоградцу ответили, что никаких нарушений не было, а сделанные им подсчеты носят предположительный характер. Примечательно, что такой вывод был сделан на основании утверждений самих членов ТИК. После вмешательства Генпрокуратуры теперь ТИК Центрального района Волгограда вновь вернется к этому вопросу. Ранее Борис Пылин поделился с ИА «Высота 102», что заставило его усомниться в результатах выборов на девяти участках Дзержинского округа №14. «Я изучил итоги голосования на данных участках, сравнил с другими участками на этом округе и поразился уровнем явки, а также количеством голосов, отданных за кандидата Андрея Таева, - рассуждал Борис Пылин. – На этих девяти участках явка достигала более 60%, тогда как на трех других, которые я назвал «честными», она была всего около 20%. На «честных» участках голосовали примерно по 500-600 человек, а на подозрительных – по 1600-1700 человек. По моим предположениям, на девяти «нечестных» участках могло быть вброшено от 1000 до 1200 бюллетеней. Я считаю, что ни такой высокой явки, ни такого количества голосов, которые получил единоросс Андрей Таев при соперничестве с более известными кандидатами, на самом деле быть не могло». 
Борис Пылин обратился в облизбирком с просьбой предоставить видео с девяти спорных участков, чтобы подтвердить или опровергнуть его предположения. Однако получил отказ. Не принял его иск и Волгоградский областной суд. Бесполезными оказались его попытки добиться поддержки и от депутатов-коммунистов Волгоградской облдумы. В частности, на его обращение Алексею Бурову руководитель фракции КПРФ прислал ему трогательное письмо со словами благодарности за «внимание к моей персоне, за искреннюю поддержку и помощь». По существу же озвученной проблемы Алексей Буров ответил следующее: «Вполне допускаю, что на отдельных участках 14 одномандатного округа имели место определенные нарушения. Но материалов, чтобы доказать это в суде, у меня недостаточно. Да и, в конце концов, не считаю необходимым что-то доказывать… Что касается А.Г.Таева, то вы понимаете – иногда бывает, что побеждает тот или иной кандидат, от которого не ждали победы. На данных выборах это была не очень большая редкость и сюрпризов было предостаточно», - философствовал депутат. 
Еще более фееричным был ответ заместителя председателя Волгоградской облдумы Тамары Головачевой. Она заверила, что «коммунисты России ведут борьбу за честные и чистые выборы на протяжении четверти века». «Вместе с тем депутаты фракции КПРФ Волгоградской облдумы всегда поднимали вопросы, касающиеся защиты законных интересов своих избирателей, в том числе по отстаиванию результатов на выборах и продолжают в рамках действующего законодательства отстаивать интересы КПРФ», - заверила Тамара Головачева. 
Напомним, до суда дошло лишь два иска о нарушениях на прошедших выборах. Накануне Волгоградский облсуд отказал Михаилу Таранцову об отмене итогов выборов по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13. В начале ноября облсуд рассмотрит иск Валерия Котельникова об отмене итогов подсчета голосов на УИК №0927 в Тракторозаводском районе. Председатель этой комиссии Лариса Клейменова стала «звездой» интернета после того, как Валерий Котельников, который являлся членом УИК с правом совещательного голоса, снял на видео, как она обзывала его «крысой» и грязно ругалась. 

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