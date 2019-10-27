В Дзержинском районе Волгограда счастье новоселов омрачила «военная» дорога

Общество 27.10.2019 11:17
2326 3
27.10.2019 11:17
Временную дорогу из асфальтовой крошки пообещали бывшим обманутым дольщикам ЖК «Атлант» в Дзержинском районе Волгограда. Проблемы долгостроев с участием их будущих жильцов обсудили на заседании рабочей группы при областной думе, сообщает ИА «Высота 102». Представители инициативной группы жилого комплекса, расположенного между проспектом Жукова и бульваром 30-летия Победы, напомнили властям, что состояние подъездного пути к их дому отвратительное.
«Единственная узкая внутриквартальная дорога не стоит ни у кого на балансе. Это проблема не только нашего дома, но и всего микрорайона. Мы 12 лет боролись за свое жилье. Нам по новой собираться и бороться?», - обратились к парламентариям и чиновникам дольщики. Новый застройщик «Атланта» - компания «Пересвет» - до конца текущего года обещает сдать оставшиеся две секции жилого комплекса, а значит, жильцов станет только больше.
Председатель думского комитета по ЖКХ, жилищной политике и строительству Валентина Гречина дала понять, что подсыпать в очередной раз на эту дорогу асфальтовую крошку - не проблема. Кто конкретно этим займется – депутат не уточнила, но ее ответ воодушевил граждан.
Строительство полноценного асфальтированного проезда вблизи ЖК «Атлант» запланировано муниципалитетом. К возведению дороги, которая станет продолжением улицы Хорошева и в перспективе свяжет Вторую Продольную магистраль с проспектом Жукова, уже приступили. В настоящее время ведутся работы на отрезке от Ледового дворца на Семи ветрах до бульвара 30-летия Победы. С реализацией следующего этапа пока есть сложности – неподалеку от ЖК «Атлант» расположен бывший авиаремонтный завод, принадлежащий Минобороны РФ.
Валентина Гречина оптимистично заметила, что «с министерством ведется позитивная переписка» по вопросу передачи земельных участков. «Надеемся, что там все решится хорошо в пользу жителей», - заключила парламентарий. Замруководителя департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Андрей Текучев добавил, что параллельно муниципалитет занимается разработкой проектной документации. «Эта работа ведется по мере поступления финансирования. Данная территория - под присмотром и в приоритетах муниципалитета», - пояснил чиновник.
Реклама
Популярное по теме
20.10.2019 21:02
45213 126
30.09.2019 15:34
33407 10
Спасибо от «хвостиков»: приют в Волгограде справил новоселье после угрозы сноса27.10.2019 14:52
Для чиновников и депутатов Волгоградской области купят новые автомобили27.10.2019 09:53
На верхнем этаже здания заброшенного ЦУМа в Волгограде затевается ремонт26.10.2019 15:00
В Волгограде до ноябрьских праздников продлили речные маршруты на остров Сарпинский26.10.2019 09:36
С понедельника по пятницу: лучшие фото рабочей недели от ИА «Высота 102»26.10.2019 08:09
День автомобилиста в Волжском начался с акции «Автотрезвость»25.10.2019 16:39
В Волгограде пожарных и медиков испытали в нешуточных учениях25.10.2019 16:33
Иностранцев оставили без земли на границе Волгоградской области с Казахстаном25.10.2019 14:44
В Волгограде облздрав заставили выдать лекарства инвалиду-сердечнику24.10.2019 16:24
Автоцентр в Волгограде уличили в хитростях с рекламой кредитов24.10.2019 14:53
В Волгограде дам-лжериэлторов осудили за мошенничество на 39 миллионов24.10.2019 13:52
В Волгоградской области заблудившегося грибника нашли полицейские с собаками24.10.2019 13:38
В Волгограде приговор осужденному на 9 лет колонии общественнику Гольдеру обжалован24.10.2019 11:40
В Волгограде фасад «заброшенного» ЦУМа облагородят за 10 млн рублей24.10.2019 07:22
В центре Волгограда хвойники из Александровского сквера получили новую прописку23.10.2019 20:02
Реклама