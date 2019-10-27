В Дзержинском районе Волгограда счастье новоселов омрачила «военная» дорога





Временную дорогу из асфальтовой крошки пообещали бывшим обманутым дольщикам ЖК «Атлант» в Дзержинском районе Волгограда. Проблемы долгостроев с участием их будущих жильцов обсудили на заседании рабочей группы при областной думе, сообщает ИА «Высота 102». Представители инициативной группы жилого комплекса, расположенного между проспектом Жукова и бульваром 30-летия Победы, напомнили властям, что состояние подъездного пути к их дому отвратительное.













«Единственная узкая внутриквартальная дорога не стоит ни у кого на балансе. Это проблема не только нашего дома, но и всего микрорайона. Мы 12 лет боролись за свое жилье. Нам по новой собираться и бороться?», - обратились к парламентариям и чиновникам дольщики. Новый застройщик «Атланта» - компания «Пересвет» - до конца текущего года обещает сдать оставшиеся две секции жилого комплекса, а значит, жильцов станет только больше.

Председатель думского комитета по ЖКХ, жилищной политике и строительству Валентина Гречина дала понять, что подсыпать в очередной раз на эту дорогу асфальтовую крошку - не проблема. Кто конкретно этим займется – депутат не уточнила, но ее ответ воодушевил граждан.













Строительство полноценного асфальтированного проезда вблизи ЖК «Атлант» запланировано муниципалитетом. К возведению дороги, которая станет продолжением улицы Хорошева и в перспективе свяжет Вторую Продольную магистраль с проспектом Жукова, уже приступили. В настоящее время ведутся работы на отрезке от Ледового дворца на Семи ветрах до бульвара 30-летия Победы. С реализацией следующего этапа пока есть сложности – неподалеку от ЖК «Атлант» расположен бывший авиаремонтный завод, принадлежащий Минобороны РФ.









Валентина Гречина оптимистично заметила, что «с министерством ведется позитивная переписка» по вопросу передачи земельных участков. «Надеемся, что там все решится хорошо в пользу жителей», - заключила парламентарий. Замруководителя департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Андрей Текучев добавил, что параллельно муниципалитет занимается разработкой проектной документации. «Эта работа ведется по мере поступления финансирования. Данная территория - под присмотром и в приоритетах муниципалитета», - пояснил чиновник.



