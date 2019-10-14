Общество

В Волгоградской области на грядках вырос самострой

Общество 14.10.2019 11:17
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14.10.2019 11:17


Самовольно построенный автомоечный комплекс появился под окнами супругов-пенсионеров в Дубовке. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, пожилые люди, наблюдавшие как на территории соседнего домовладения растет явно не жилой дом, пытались обратить на это внимание местной администрации, но реакции не последовало. В итоге под их окнами появились три бокса автомойки и ремонта автотранспорта. Земельный участок, где все это было построено, в 2016 году оформил в собственность местный бизнесмен. При этом разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объекта им получено не было. В ходе проверки органами прокуратуры также было установлено нарушение требований СанПин при строительстве сооружения. Несмотря на данные обстоятельства, индивидуальный предприниматель решением Дубовского районного суда признал за собой право собственности на данное нежилое здание. 
Пенсионеры обратились к волгоградскому уполномоченному с жалобой на нарушение их гражданских прав. В ходе изучения представленных материалов выяснилось, что негативная для жителей ситуация стала возможной из-за ненадлежащей работы городской комиссии по выявлению объектов самовольного строительства, без внимания которой остался факт строительства производственного объекта. Прокуратурой  вносилось представление в адрес главы администрации г. Дубовка.

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