В парке героев-летчиков Волгограда легендарный истребитель предстанет в новом свете





Новый экспонат парка героев-летчиков - самолет СУ-27 - готовят к покраске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, с истребителя вручную снимают старое покрытие, после чего его покроют специальной краской.

Напомним, воздушное судно доставили в Волгоград в конце августа из Краснодарского края. На самолетах модели СУ-27 в настоящее время летает авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи», состав которой на восемьдесят процентов состоит из выпускников 1995 года Качинского высшего военного авиационного училища.

После того, как старая краска будет счищена, на фюзеляж нанесут авиационную краску с кислотными отвердителями. Ее состав отличается высокой морозо-, свето- и водостойкостью. Перечень всех используемых при обновлении самолета материалов предварительно согласовали с профильными специалистами.

Парк Героев-летчиков, где появилась крылатая машина, был заложен в 2014 году на территории бывшей летной базы авиационного училища. В прошлом году здесь завершилась реконструкция. В зеленой зоне появились новая детская игровая площадка с мягким покрытием, солнечные часы авиационной тематики и 30 новых уличных фонарей. Коммунальные службы района высадили на обновляемой территории порядка 900 деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород. Сейчас ведется подготовка проекта строительства второй очереди парка.



