В Волжском токсичная почва погубила сотни новых деревьев в парке





Свыше 2 миллионов рублей за погибшие саженцы деревьев, кустарников и новый газон на территории парка между 30 и 37 микрорайоном в Волжском, требует подрядчик с поставщика. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, ИП Русских Т.Л. подал иск к ООО "Офорт" о расторжении договора поставки и взыскания ущерба, причиненного некачественным товаром.

В обоснование иска указано, что 27 сентября 2018 года был заключен договор поставки, в соответствии с которым ООО "Офорт" осуществлялась поставка почвы для озеленения на территорию парка в границах общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: территория между 30 и 37 микрорайонами, ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина, 87-й Гвардейской. Подрядчик, получив почву, в целях благоустройства высадил 309 саженцев деревьев, 90 кустарников и 4800 кв.м. газона. Однако весной-летом 2019 года практически все высаженные деревья и кустарники погибли.

По результатам экспертных исследований ИП Русских Т.Л. было получено заключение, в котором указано, что почва представленных образцов токсична и не пригодна для использования в виде грунта. ИП Русских Т.Л. обратилась к ответчику с претензией о выявлении факта поставки некачественного товара и требованием устранить за свой счет недостатки на территории парка путем вывоза и утилизации токсичной почвы и замены ее на другую надлежащего качества. Поскольку ответчиком указанные требования оставлены без внимания, был подан иск в суд. Помимо ущерба истец требует более 439 тысяч рублей за уплаченный товар и взыскание расходов на экспертизу в сумме 29,2 тысячи рублей.



