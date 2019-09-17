«Наши дома чуть не сгорели из-за «мертвой дороги»: жители поселка в Волгограде нашли очаг вчерашнего пожара





Жители поселка Максима Горького в Советском районе Волгограда выяснили, откуда накануне начался пожар, который едва не уничтожил их дома. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, сегодня они прошли по следам вчерашнего пепелища и обнаружили, что очаг возгорания находился прямо под линиями электропередач, которые здесь поставили еще несколько лет назад для строительства будущей дороги. «Строители вырубили просеку, чтобы поставить опоры, а срубленные деревья здесь так и бросили. Вот все и вспыхнуло как спички», - констатируют следопыты поневоле.









Напомним, накануне пожарные и местные жители еле отстояли жилые дома от огненной стихии, которую принес сильный ветер со стороны степи. «До наших домов оставалось несколько метров, но пламя все равно уничтожило несколько деревьев в огороде одного из жителей. Спасибо пожарным, после того, как потушили огонь, они еще долго здесь оставались, контролировали, не вспыхнет ли снова. Люди тоже помогали, носили воду в ведрах, заливали дорогу, чтобы пламя не перекинулось на дома», - вспоминают жители подробности вчерашнего ужаса.









При этом у жителей поселка возникли вопросы и к местным чиновникам, а также к строителям дороги, которую вроде бы начали делать, да так и бросили на произвол судьбы. «Зачем нам такие власти, если они не занимаются противопожарными мероприятиями – не опахивают территорию поселка. Мы уже устали жаловаться на несанкционированную свалку химических веществ, которая тоже периодически вспыхивает. А строители и вовсе молодцы – вырубили лес и все побросали, ничего не вывезли. И обеспечили нас еще одним источником степных пожаров», - говорят люди.

Действительно, долгожданная объездная дорога до сих пор не введена в эксплуатацию. Сначала строители обещали закончить трассу в 2017 году, потом перенесли дату окончания работ еще на год, теперь обозначают уже другие сроки – то 2020, то 2021 годы. «Получается, что еще несколько лет нам надо жить в страхе и в ожидании других пожаров? А может, пусть те, кто строил да не достроил, вернутся и уберут все за собой?», - предлагают волгоградцы.



