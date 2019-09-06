Общество 06.09.2019 11:26
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06.09.2019 11:26
В Волгограде определен подрядчик на устройство инженерных коммуникаций фонтана в парке 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на аукцион была подана единственная заявка – от ООО «Инженерный центр ТЭК». Соответственно, компания была признана победителем и освоит около 3 миллионов рублей на предстоящие работы. Эта компания уже занималась в Волгограде эксплуатацией фонтанов, в частности, на площади Советской в Ворошиловском районе.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», на месте, где несколько лет назад погиб ребенок, было решено построить новый фонтан, который вечернее время будет подсвечиваться светодиодными прожекторами.
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