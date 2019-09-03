Общество 03.09.2019 16:47
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03.09.2019 16:47
В Волгограде на маршрут №1А «Детский Центр - ул. Мончегорская - ЖД больница» выйдут 14 микроавтобусов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, по итогам конкурса определен перевозчик, который начнет работу на маршруте с середины следующей недели. Интервал движения транспорта составит 10-15 минут. Для удобства школьников, проживающих в частном секторе Ворошиловского района, маршрут №1А проложен в близости от учебных заведений.
От конечной «Детский Центр» общественный транспорт спустится до Первой Продольной магистрали, проедет через остановки «Современник», «Пл. Чекистов», «Торговый центр», «Казачий театр» и повернет на улицу Огарева. Далее по улице Кузнецкой микроавтобусы проследуют до Второй Продольной магистрали и поднимутся по улице Ленкоранской. В частном жилом массиве общественный транспорт будет работать с остановками «Яблочная», «Буровая», «Автозаводская», «40 колодцев», «Мончегорская», «Морфлотская», «Ужгородская», «Спокойная», «Станция Садовая», «Куприна» и конечной «ЖД Больница».
На сегодняшний день по улицам Куприна и Автозаводская в Ворошиловском районе работают два вспомогательных направления №4 «ЖД больница - Пл. им. Ленина» и №10С «ЖД больница - Пос. Верхнезареченский».
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