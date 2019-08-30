Общество

Родители волжской школы не хотят расставаться с любимым директором

Общество 30.08.2019 18:13
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30.08.2019 18:13


Родители школы №17 города Волжского начали сбор подписей с требованием вернуть директора Наталью Вецель, трудовой контракт с которой закончился 26 августа и который не стали продлевать в администрации Волжского. Как рассказали ИА «Высота 102» члены инициативной группы, Наталья Вецель – профессионал своего дела, влюбленный в свою школу человек, которая сумела создать коллектив единомышленников и, соответственно, дружелюбную и комфортную атмосферу в учебном заведении. Заслуги ее подтверждены и уважением педагогов, учеников и их родителей, а также победами учебного заведения в конкурсе президентских грантов. «Нам тем более непонятно, почему такого специалиста городские власти не видят на месте директора? По одной из версий, нашему директору могли не простить результаты выборов в Волжскую городскую думу в 2018 году, когда на нашем участке победили коммунисты. Наталью Вецель, как и других некоторых директоров школ, хотели уволить, но тогда мы за нее заступились и от нее «отстали». Но, как выяснилось, на время. А теперь просто воспользовались удобным моментом – окончанием контракта», - рассказали волжане. 


По словам родителей, они не хотят, чтобы кто-то путал политику и людей. «Почему не прислушиваются к нашему мнению и к мнению педагогического  коллектива? Сегодня наши дети с удовольствием идут в школу, но, если из-за прихода нового директора начнется кадровая текучка, то это отразится и на них. Мы этого не хотим. А потому просим городские власти продлить контракт с Натальей Вецель», - заключили волжане. 
Сбор подписей в защиту Натальи Вецель родители намерены продолжить и 2 сентября, на школьной линейке. А 4 сентября у членов инициативной группы состоится встреча в администрации города по этому вопросу. 
В связи с окончанием срока действия трудового договора директор школы № 17 Наталья Вецель прекратила трудовую деятельность.    
Между тем, выяснилось, что Наталья Вецель сама приняла решение закончить свою трудовую деятельность. Как сообщил начальник управления образования администрации Волжского Александр Резников, согласно городскому положению после окончания срока действия контракта руководители образовательных учреждений должны пройти аттестацию на уровне городской и областной комиссий. Именно комиссии рекомендуют назначение на руководящую должность в образовательном учреждении. Наталья Викторовна отказалась проходить аттестацию и продлевать контракт, несмотря на то что она – опытный руководитель и для нее не составило бы труда пройти эту процедуру. Добавим, Наталья Вецель многие годы руководит школой, несколько лет находится на пенсии. Наталья Викторовна пояснила, что это решение было принято на семейном совете, уточнили в мэрии.
Александр Николаевич отметил, что при новом назначении на должность руководителя школы № 17 будет учитываться мнение коллектива.


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