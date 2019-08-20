В ВолгГТУ продолжается набор на заочную форму обучения

Общество 20.08.2019 16:38 Реклама
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20.08.2019 16:38 Реклама
Промежуточные итоги двух месяцев приёмной кампании 2019 года опорного вуза волгоградского региона – Волгоградского государственного технического университета показали высокую заинтересованность среди абитуриентов образовательными программами университета.
Как сообщили ИА «Высота 102» в университете, традиционно востребованными остаются направления подготовки по специальности архитектурно-строительной части вуза, в том числе реализуемые в заочной и очно-заочной формах.
«Мы уже сегодня можем с радостью сказать, что приём в этом году успешно состоялся, – сообщил декан факультета дистанционного обучения ВолгГТУ Олег Душко. – Более 500 человек выбрали заочную форму обучения. Среди наших абитуриентов жители Волгограда, Волгоградской области, других регионов нашей страны, есть представители других стран. Это связано с тем, что всё больше нацеленных на результат людей признают «удалённый» формат обучения, который в современном мире можно считать наиболее приемлемым, при этом высокое качество обучения на нашем факультете подтверждено уже не одним поколением выпускников-строителей, выпускников легендарного ГОРХОЗА. Кроме того, ориентируясь на потребности строительной отрасли в высококвалифицированных кадрах, мы регулярно обновляем перечень своих образовательных программ и сегодня предлагаем своим будущим студентам второе высшее образование по самой востребованной среди профессионалов-строителей программе «Промышленное и гражданское строительство». Отдельно следует выделить программы магистратуры, которые однозначно позволят нашим выпускникам быть гарантировано трудоустроенными на рынке труда и обеспечивают стремительный карьерный рост не только в строительной отрасли, но и практически во всех сферах деятельности».
Приём на заочную форму обучения на факультет дистанционного обучения Волгоградского государственного технического университета будет продолжаться до 20 сентября 2019 года.
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