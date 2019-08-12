В волгоградской школе вспомнят капитана затонувшей подлодки «Курск»

Общество 12.08.2019 08:44
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12.08.2019 08:44
Сегодня в волгоградской школе №85 пройдут памятные мероприятия в связи с 19-летием трагического события – гибели экипажа подводной лодки «Курск». Как рассказали ИА «Высота 102» в образовательном учреждении, сегодня сюда придут ветераны военно-морского флота и оставят цветы около мемориальной доски, установленной на фасаде школы. Также они посетят музей имени Геннадия Лячина – капитана затонувшей подлодки, который был выпускником этой школы. После гибели экипажа «Курска» школе №85 было присвоено имя Героя России капитана 1 ранга Геннадия Лячина. Также имя подводника носит одна из улиц в Кировском районе Волгограда.
Напомним, подводная лодка «Курск» затонула ровно двадцать лет назад. Погиб весь экипаж – 118 человек.
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