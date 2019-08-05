Общество 05.08.2019 12:58
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05.08.2019 12:58
Сбором и вывозом деревьев и веток, поваленных и поломанных шквалистым ветром, в эти часы активно занимаются сотрудники дорожных и коммунальных служб Волгограда. По данным городской администрации, по состоянию на 10:00 зафиксировано свыше 10 деревьев, которые вырваны с корнем на придомовых и общественных территориях. В течение дня службы продолжат объезды районов, убирая мешающие транспорту и пешеходам упавшие деревья и ветки. Порядок на придомовых территориях должны обеспечивать управляющие организации, на общественных территориях ликвидациями последствий занимаются МБУ «Волгоградзеленхоз» в Центральном районе и МБУ ЖКХ в остальных.
Напомним, ухудшение погодных условий произошло в Волгограде сегодня ночью – скорость порывов ветра на территории города достигала 24 метров в секунду.
Первые сигналы по поводу поваленных деревьев в единую дежурно-диспетчерскую службу начали поступать уже с пяти часов утра. В Красноармейском районе сотрудники МУП «ДСЭР» освободили от поваленных деревьев дороги по улицам Мачтозаводской, Гремячинской, Лазоревой, Судостроительной и др. На ул. Корпусной, 50, где дерево задело телефонные провода, в настоящий момент работают специалисты районного МБУ ЖКХ.
В Кировском районе сегодня утром сотрудники муниципальной коммунальной службы распилили и вывезли упавшие от ветра иву и вяз. Ива была вывезена на малом проезде ул. 64-й Армии на пешеходной дорожке у дома № 36. Сухостойный вяз специалисты обнаружили лежащим на ул. Курчатова возле ДК «Патриот». Всего с территории района только за первые утренние часы вывезено порядка 16 кубометров поломанных веток. Несколько деревьев упали на автомобили, припаркованные во дворах - подобные случаи зафиксированы в Советском, Дзержинском, Тракторозаводском и Центральном районах.
По информации ФГБУ «Волгоградский ЦГМС», сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду сохранится до конца сегодняшних суток. Круглосуточный телефон дежурной аварийно-спасательной службы, по которому можно сообщить информацию о поваленных деревьях и состоянии улично-дорожной сети города - 089. Информация будет передана профильным службам для оперативного реагирования.
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