Телеком

Более 2 тысяч игр предложил «Ростелеком» своим абонентам

Телеком 01.08.2019 17:00 Реклама
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01.08.2019 17:00


«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» — market.rt.ru. Уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей. На старте покупателям предлагаются скидки до 90% и специальные предложения для абонентов тарифного плана «Игровой», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. 
«Запуск "Игрового Маркета" расширяет нашу экосистему сервисов для геймеров, в центре которой — тарифный план "Игровой". Система основана на партнерстве "Ростелекома" с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии. Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов с максимальным удобством — объединяем лучшие игровые сервисы у одного оператора и стремимся сделать процесс покупки и активации услуг, опций и игр максимально простым и быстрым», — отметил директор игрового направления компании «Ростелеком» Алексей Степуро.
Проект реализуется в партнерстве с компанией «Бука».

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