Общество

После долгого ремонта строители взялись за чашу Центрального бассейна в Волгограде

Общество 20.07.2019 12:05
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20.07.2019 12:05


«Бесконечный» капитальный ремонт крытого плавательного бассейна «Спартак» в Волгограде, который называют еще и Центральным бассейном, после смены подрядчика, видимо, обещает скоро закончиться. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, до 1 сентября текущего года строители должны восстановить гидроизоляцию чаши бассейна. Объявлена закупка на 7 миллионов 955 тысяч рублей у единственного подрядчика, который выполнит эти работы. Заказчиком по-прежнему выступает ФГУП «Спорт-Ин», которое в 2016 году выкупило этот бассейн у профсоюзов за 56 миллионов рублей. Объект практически сразу закрыли на реконструкцию и до сегодняшнего дня так и не открыли.
Напомним, бассейн «Спартак» расположен возле стадиона «Волгоград Арена». К ЧМ-2018 закрытый плавательный бассейн, который находился в удручающем состоянии, снаружи отремонтировали: заменили крышу, а центральный вход выполнили в стиле стадиона. Работы внутри, по заверению владельца, продолжались и должны были завершиться в декабре 2018 года, однако этого не произошло. На данный момент бассейн готов только на 85%. Ремонт этого объекта, напомним, сопровождался скандалами. На бывшего генерального подрядчика - ООО «Дизан-сервис» жаловались субподрядчики, которым не платили за выполненные работы. С «Дизайн-Сервисом» федеральное госучреждение рассталось и заключило новый договор – с АО «Стройтрансгаз», которое возводило стадион «Волгоград Арена». С учетом этого срок завершения капитального ремонта бассейна перенесен на декабрь 2019 года.

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