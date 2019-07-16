В Волгоградской области в двух райотделах полиции назначили новых начальников

Общество 16.07.2019 14:14
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16.07.2019 14:14
На фото:Николай Алпатов
Новые руководители появились в отделах МВД в Жирновском и Котовском районах. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, отдел по Жирновскому району возглавил подполковник полиции Николай Алпатов, а отдел по Котовскому району - подполковник полиции Денис Пащенко. Сегодня их представил личному составу начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.
Николай Алпатов родился в 1977 году. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году оперуполномоченным. Позднее занимал различные должности в подразделении уголовного розыска Отделения МВД России по Кумылженскому району. С 2011 по 2019 год находился на руководящих должностях в территориальных органах внутренних дел. До назначения руководителем Отдела МВД России по Жирновскому району возглавлял ОМВД России по Алексеевскому району Волгоградской области. Образование высшее - юридическое.
На фото: Денис Пащенко
Денис Пащенко родился в 1979 году в станице Наурской Чеченской Республики. В органах правопорядка служит с 1995 года. Имеет высшее юридическое образование. Свой служебный путь начинал с должности оперуполномоченного уголовного розыска. С 2003 по 2015 год проходил служил в различных подразделениях органов внутренних дел Северо-Кавказского региона. С 2017 года занимал руководящие должности в территориальных органах внутренних дел Волгоградской области. До назначения руководителем Отдела МВД России по Котовскому району был заместителем начальника отдела полиции № 4 в Центральном районе Волгограда.
Отметим, что руководивший ранее Котовским ОМВД подполковник полиции Александр Водолагин вышел на пенсию.
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