Общество

В Волгограде передовой швее-мотористке по суду дали звание «Ветеран труда»

Общество 15.07.2019 17:43
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15.07.2019 17:43


Пенсионерка обратилась с заявлением в прокуратуру после того, как в ГКУ ЦСЗН по Центральному району Волгограда ей отказали в присвоении звания «Ветеран труда». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора области Оксану Черединину, в интересах заявительницы в суд было предъявлено заявление и в итоге юридически подтверждено, что в 1978 и 1979 годах за работу швеёй-мотористкой на фабрике пенсионерке были вручены нагрудные знаки «Победитель социалистического соревнования». 
Изначально отказ в присвоении звания «Ветеран труда» был мотивирован тем, что при присвоении первого знака в удостоверении неверно указано отчество заявительницы, а во втором случае – отсутствовали сведения в трудовой книжке и номер приказа о присвоении награды.
Исполнение судебного решения взято прокуратурой Центрального района Волгограда на контроль.

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