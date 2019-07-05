Губернатор Волгоградской области при закрытых дверях посекретничал с депутатами

Между тем, как выяснилось,
Михаил Таранцов стал и последним, у кого имелись вопросы к главе региона. Как
рассказал ИА «Высота 102» Михаил Александрович, он попросил губернатора
Волгоградской области обратить внимание на три основные проблемы жителей
региона. Первая – это низкий уровень доходов населения, недостаток рабочих
мест. Вторая – дефицит средств на обеспечение льготными лекарствами жителей
области. Также депутат предложил губернатору вернуться к единому социальному
проездному. Сейчас, как известно, социальный проездной действует только на
период дачного сезона. По мнению нардепа, эту льготу надо вернуть пенсионерам и
другим нуждающимся в этом категории населения на целый год.
Между тем, как выяснилось,
Михаил Таранцов стал и последним, у кого имелись вопросы к главе региона. Как
рассказал ИА «Высота 102» Михаил Александрович, он попросил губернатора
Волгоградской области обратить внимание на три основные проблемы жителей
региона. Первая – это низкий уровень доходов населения, недостаток рабочих
мест. Вторая – дефицит средств на обеспечение льготными лекарствами жителей
области. Также депутат предложил губернатору вернуться к единому социальному
проездному. Сейчас, как известно, социальный проездной действует только на
период дачного сезона. По мнению нардепа, эту льготу надо вернуть пенсионерам и
другим нуждающимся в этом категории населения на целый год.