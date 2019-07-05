Губернатор Волгоградской области при закрытых дверях посекретничал с депутатами





40 минут заняло сегодня выступление губернатора на финальном заседании Волгоградской облдумы пятого созыва. Как сообщает ИА «Высота 102», на этом общение главы региона с народными избранниками не закончилось. Андрей Бочаров вручил руководителям фракций благодарственные письма, а далее заявил, что готов ответить на любые вопросы. Прессу при этом попросили удалиться из зала. Трансляцию заседания в думском коридоре также отключили. Первым к руководителю области с вопросом обратился депутат-коммунист Михаил Таранцов.

Между тем, как выяснилось, Михаил Таранцов стал и последним, у кого имелись вопросы к главе региона. Как рассказал ИА «Высота 102» Михаил Александрович, он попросил губернатора Волгоградской области обратить внимание на три основные проблемы жителей региона. Первая – это низкий уровень доходов населения, недостаток рабочих мест. Вторая – дефицит средств на обеспечение льготными лекарствами жителей области. Также депутат предложил губернатору вернуться к единому социальному проездному. Сейчас, как известно, социальный проездной действует только на период дачного сезона. По мнению нардепа, эту льготу надо вернуть пенсионерам и другим нуждающимся в этом категории населения на целый год.

Перед тем, как закрылись двери в зал заседаний, в своем вступительном слове губернатор поблагодарил парламентариев «за титаническую работу», проделанную за 5 лет, а также за «принципиальность, многополярность мнений и принятие решений, нацеленных на развитие области». Бочаров озвучил главные достижения органов власти региона за последние пять лет и обозначил приоритетные направления на следующий период. Это, в частности, продолжение продления рокадной дороги до Кировского района, строительство мини-ГЭС в Волго-Ахтубинской пойме, возведение новых веток скоростного трамвая до Спартановки, а далее и в Советский район.

Напомним, пятый созыв Волгоградской областной думы прекратит свою работу после выборов, которые пройдут 8 сентября.



