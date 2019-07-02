В Волгограде “Лада Гранта” врезалась в остановившуюся иномарку, среди пострадавших дети

Происшествия 02.07.2019 09:19
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02.07.2019 09:19
После столкновения двух легковушек в Дзержинском районе госпитализированы женщина и двое детей. Об этом ИА “Высота 102” сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, ДТП случилось накануне около восьми часов вечера напротив дома №16 по Шоссе Авиаторов. “Лада Гранта” врезалась в остановившийся автомобиль “Great Wall”. При столкновении травмы получили двухлетняя девочка и 13-летний мальчик, а также 35-летняя женщина. Детей госпитализировали в БСМП №7, а женщину - в БСМП №25.
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