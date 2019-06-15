Общество

Жители Волгограда возмутились «халтурным» ремонтом в исполнении недоступной УК

Общество 15.06.2019 08:16
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15.06.2019 08:16


На «халтурную работу» управляющей организации «Альянс»  в редакцию ИА «Высота 102» пожаловались жители многоквартирных домов по улицам Волгоградской и Терешковой. Граждане считают, что их превратили «в безголосую дойную корову». «Просим  вас помочь нам остановить произвол, творимый управляющей компанией ООО «Альянс». На надзорные органы – Жилищную инспекцию Волгограда и Инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области уже нет никакой надежды. Эти организации, якобы стоящие на страже закона и защиты жителей от беспредела, устраиваемого управляющими организациями, по сути, занимаются их покровительством. Последней каплей стал организованный, так называемый «ремонт» отмостки вокруг многоквартирных домов по адресам: ул. Волгоградской, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ул. В. Терешковой 17, 19, 21. Ремонт производится с нарушением всех строительных норм и правил. Связаться с руководством управляющей компании нет никакой возможности, т.к. ее местонахождение неизвестно. То, что творят «рабочие», в дальнейшем потребует значительных средств на устранение и исправление. Мы платим за содержание и ремонт жилья, а в ответ получаем обозначение кипучей деятельности управляющей компании», - написали жители в своем обращении к журналистам и приложили фотографии «халтурной работы». С тем, что результаты ремонта отмостки вызывают недоумение, поспорить сложно. ИА «Высота 102» направило соответствующие запросы в горжилинспекцию и облжилнадзор.

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