Общество

В Волгоградской области «ради пассажиров» увеличили интервал в движении автобусов

Общество 08.06.2019 09:41
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08.06.2019 09:41


Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области внес изменения в расписание пригородных маршрутов №146 и №123, связывающих Волжский и Волгоград, которые вступают в действие с сегодняшнего дня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, размещенную на сайте органа исполнительной власти, теперь  увидеть эти автобусы для пассажиров будет большой удачей. Так, например, интервал движения двенадцати автобусов, которые будут выходить в ежедневные рейсы, будет варьироваться от получаса – до… 4,5 часов. В частности, автобус №123 отправится от конечной остановки в Волжском в 7-41, а потом лишь – в 12-01. В комитете транспорта и дорожного хозяйства объяснили эти новшества «целью улучшения транспортного обслуживания населения». В чем заключаются улучшения, пассажиры вряд ли поймут. Пригородные автобусы №123 и №146 и раньше ходили довольно редко, теперь, видимо, и вовсе станут диковинкой для пассажиров.
Между тем, сейчас в арбитражном суде Волгоградской области идут судебные процессы между МУП «Волжская автоколонна №1732», которое обслуживает данные маршруты, и комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Речь идет о 3 миллионах рублей, которые областные чиновники «забыли» заплатить волжскому перевозчику за обслуживание маршрутов №123 и №146, а также пригородных маршрутов, соединяющих Волжский с населенными пунктами Ленинского и Среднеахтубинского районов,  по контрактам, заключенным еще осенью прошлого года. При этом ООО «Волгоградский автобусный парк», который ранее получал контракт на обслуживание маршрутов №123 и №146, исправно получал бюджетные деньги. 

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