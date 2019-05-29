Волгограду вернули потерянный причал

Причальное сооружение площадью около 300 кв.м., сданное в аренду в Волгограде, вернули в муниципальную собственность. Как сообщил сегодня ИА “Высота 102” и.о.старшего помощника прокурора Волгоградской области Олег Пикуров, это произошло в связи с тем, что, вопреки требованиям антимонопольного законодательства, договор по распоряжению муниципальным имуществом был заключен без проведения торгов.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в декабре 2017 года МУП “Берегоукрепление” на 5 лет сдало в аренду гидротехническое сооружение в Советском районе на "Ельшанской набережной".

Помимо расторжения договора, в отношении бывшего директора МУП, который руководил им во время заключения сделки, возбуждено производство по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 14.9 КоАП РФ “Ограничение конкуренции органами местного самоуправления”. Региональное УФАС оштрафовало его на 15 тысяч рублей.

Также известно, что сейчас МУП “Берегоукрепление” вновь ищет арендатора, но на сей раз это проходит в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства.