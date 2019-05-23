«Коси-ка сено сам»: Центр Волгограда превращается в джунгли









Вместо газона и цветов заросли бурьяна можно наблюдать в самом центре Волгограда. «Сквер на улице Чуйкова - это просто позор. Территория выглядит беспризорной и заброшенной. Это нормально?», - такое письмо в редакцию ИА «Высота 102» прислал возмущенный читатель, попросив журналистов обратить внимание на этот вопрос.













Излюбленное место отдыха горожан в этом году и вправду превратилось в непроходимые джунгли - трава выросла практически по пояс.









А благодаря сегодняшнему дождю уже завтра сорняки примутся расти с удвоенной силой.













Плачет газонокосилка и по другим центральным улицам города - к примеру, Володарского.













На площади имени Ленина за монументом также колосятся и кустятся дикорастущие зеленые насаждения.

За растительную жизнь Центрального района, между тем, отвечает МБУ «Волгоградзеленхоз». Предприятие возглавляет депутат городской думы, член партии «Единая Россия» Максим Логунов.























