В исправительной колонии в Волгограде восстановят бомбоубежище

Общество 21.05.2019 19:45
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21.05.2019 19:45
Привести в порядок объект гражданской обороны обязала прокуратура руководство исправительной колонии №9 УФСИН России по Волгоградской области. Как рассказал сегодня ИА “Высота 102” и.о.старшего помощника прокурора Волгоградской области Олег Пикуров, надзорное ведомством провело проверку территории колонии в поселке Водстрой Тракторозаводского района. Выяснилось, что защитное сооружение находится в антисанитарном состоянии, нарушаются правила его содержания и к использованию оно непригодно. Начальнику колонии внесено представление об устранении нарушений. Юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности. Наведение порядка в бомбоубежище прокуратура взяла на контроль.
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