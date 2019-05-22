В Волгограде труд дорожников уходит в пустоту

Общество 21.05.2019 12:33
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21.05.2019 12:33
Локальную просадку асфальтобетонного покрытия рядом с остановкой общественного транспорта «Площадь чекистов» зафиксировали сотрудники муниципальных служб. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, начались работы по устранению проблемы. Рабочие произведут отсыпку и трамбовку песчаной подушки, восстановление щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия.
Одновременно будут проведены работы по устранению просадки на прилотковой части дороги на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Ким в Ворошиловском районе.
Напомним, рядом с остановкой «Площадь чекистов» асфальт уже проваливался. Тогда рабочие устранили дорожную ловушку. Однако через некоторое время здесь снова образовались опасные пустоты.
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