В Волжском следователи ищут потерявшую память пенсионерку





Пожилую женщину, страдающую потерей памяти, ищут следователи в Волжском. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, 69-летняя Антонида Васильевна Донская пропала в ноябре прошлого года. Она ушла из своего дома на проспекте Ленина. После ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.

Приметы пропавшей: на вид 70-75 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы короткие седые. Особые приметы: бельмо на левом глазу, из-за потери памяти может называть себя другим именем.

Всех, у кого есть информация о ее местонахождении или последнем месте пребывания, следователи просят сообщить об этом по телефонам: 8-927-068-07-01 (следователь-криминалист СУ СК России по Волгоградской области), 8-909-393-08-59 (оперативный сотрудник полиции) или “02”.



