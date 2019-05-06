В Волгоградской области Роспотребнадзор обвинили в замыливании фактов незаконного слива фекалий

Общество 06.05.2019 13:55
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06.05.2019 13:55
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области не желает разбираться в фактах незаконного слива жидких бытовых отходов. О том, что позиция контролирующего ведомства вызывает недоумение, сегодня на круглом столе в региональном штабе ОНФ заявил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, сообщает ИА «Высота 102». За 2018 год, по словам Сердюкова, зафиксирован ряд подобных инцидентов, когда Роспотребнадзор отказывался проводить проверки или прекращал расследования. По большинству из них надзорный орган через суд добился отмены решений Роспотребнадзора. По еще одному делу материалы находятся в работе.
«Специалисты Роспотребнадзора не видели состава административного правонарушения. Не видели основания для возбуждения дела. Хотя на видеозаписях было четко видно время, место правонарушения, марки автомобилей и госномера. Чтобы не получать очередную отписку из контролирующего ведомства, прокуратура обратилась в суд. Действия проверяющего органа признаны незаконными», - заявил заместитель природоохранного прокурора.
Заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина ответила на критику со стороны коллеги. «Судить по 8 делам, в отношении которых были внесены протесты, о работе всего управления неуместно. Тем более по последнему делу мы еще не видели представления», - заключила Климина.
Всего за 2018 год, а также истекший период текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступило 70 обращений по факту ненадлежащего обращения с ЖБО. По итогам рассмотрения заявлений составлено 6 протоколов о совершении правонарушения по статье 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»).
Проблема несанкционированного слива жидких отходов не первый год остается острой для Волгограда и районов области. Так, в апреле текущего года Ворошиловский районный суд по иску волгоградцев аннулировал лицензию у фирмы «Аква-дренаж» на сбор, транспортировку и размещению отходов 1-4 классов опасности. Точка по сбросу ЖБО расположена на улице Менделеева в Краснооктябрьском районе неподалеку от частных жилых домов.
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