



Прокуратура Нехаевского района Волгоградской области внесла представление в адрес главы в связи с назначением Евгения Легчило управляющим делами в администрации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, нынешний глава района Сергей Кузнецов устроил бывшего главу Евгения Легчило на эту должность, цитата, в нарушении федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) и законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе.

Напомним, Евгений Легчило лишился своей должности после того, как был признан банкротом за миллионные долги. В надзорном органе посчитали, что он не может возглавлять район. Районная дума представление прокурора удовлетворила, Евгений Легчило покинул свой пост. Депутаты утвердили сити-менеджера района, которым стал заместитель Евгения Легчило Сергей Кузнецов. Вскоре Евгений Легчило получил должность управделами администрации, несмотря на отрицательное заключение комиссии по правовым вопросам районной думы. Теперь Сергей Кузнецов должен отреагировать на представление прокурора, а бывший глава Евгений Легчило – снова лишиться очередной должности.



