Общество

Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонт

Общество 25.04.2019 18:06
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25.04.2019 18:06


В 2019 году в Волгограде за счет средств регионального и муниципального бюджетов будут реконструированы 17 дворов - на сайте госзакупок уже объявлены первые аукционы по отбору подрядных организаций. Это дворы, вошедшие в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Благоустройство придомовых территорий начнется после завершения конкурсных процедур и заключения контрактов с победителями.
В соответствии с изменившимися требованиями федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» целевые средства федерального бюджета будут направлены на реконструкцию семи общественных пространств в Волгограде. Для продолжения работ на дворовых территориях принято решение о дополнительном финансировании из региональной казны и местного бюджета.
По предварительным подсчетам, в ходе реконструкции дворов подрядным организациям предстоит восстановить свыше 45 тысяч квадратных метров покрытия основных проездов, разъездных площадок и пешеходных дорожек с тротуарами. По запросам жителей в некоторых дворах специалисты построят новые тротуары на щебеночно - песчаном основании. Гарантийный срок на выполненные работы составит четыре года.
Кроме того, до конца года на придомовых территориях компании установят современные детские игровые комплексы, которые будут состоять из разнообразных  качелей, песочных двориков, каруселей, домиков-беседок и многих других объектов. В местах отдыха для жильцов на территории дворов будут размещены свыше 260 скамеек и урн. Для освещения 17 дворовых территорий рабочие возведут около 190 светоточек с использованием энергоэкономичных светодиодов. Всего в этом году обновятся территории, объединяющие 54 многоквартирных домов в разных районах Волгограда.
Список дворовых территорий, которые будут реконструированы в 2019 году:
Тракторозаводский район
- ул. им. Менжинского, д. 26, 28;
- наб. Волжской флотилии, д. 29.
Краснооктябрьский район
- пр-кт Металлургов, д.12, 18, 20, ул. Таращанцев, д. 7, 9;
- ул. М. Еременко, д. 118.
Дзержинский район
- пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, д. 175, 173, 171;
- ул. Землячки, д. 62, 62а, ул. 8-ой Воздушной Армии, д. 54;
- ул. 8-ой Воздушной Армии, д. 34.
Ворошиловский район
- ул. Кузнецкая, д. 99, 101, 101а, 103, ул. Радомская, д. 2, ул. Ковенская, д. 1а;
- ул. Циолковского, д. 22, 24, 36.
Советский район
- пр-кт Университетский, д. 19, 21, 23, ул. Казахская, д. 26, 28, 32;
- ул. Казахская, д. 22, 24.
Кировский район
- ул. им. Козьмы Минина, д. 4а, 6, ул. им. Кирова, д. 118, 120, 122;
- ул. им. Кирова, д. 134б;
- ул. им. Козака, д. 3, 5, 5а, ул. им. Кирова, д. 112, 114, 114а.
Красноармейский район
- ул. Пролетарская, д. 29, 33, 35;
- ул. Пролетарская, д. 25, 27, 31;
- ул. Удмуртская, д. 47а, 51, ул. Панферова, д. 2.
 
 

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