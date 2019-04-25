



Дизайн-проект благоустройства призаводской территории сегодня презентовали губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову во время его рабочего визита на предприятие, сообщает ИА «Высота 102».





Глава региона первым делом осмотрел сквер напротив проходных – во время недавнего субботника рабочие завода очистили эту территорию от мусора и побелили деревья. Далее губернатор проследовал на территорию «Красного октября», где он осмотрит бытовки и цеха, а также проведёт совещание по теме дальнейшего развития предприятия.







Справка. Завод "Красный Октябрь" был основан французским акционерным Уральско-Волжским обществом в 1897 году. Поселок, который возник рядом с предприятием, получил название "Малой Франции", сохранившимся до сегодняшнего времени.