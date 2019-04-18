Общество

В центре Волгограда укрепят склон рядом с ареной ЧМ-2018

Общество 18.04.2019 12:43
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18.04.2019 12:43


Определен подрядчик для разработки проекта по укреплению склона вдоль ЦПКиО. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, работы запланированы на участке в границах от южной лестницы стадиона «Волгоград Арена» до моста через Волгу. Специалисты проведут инженерные изыскания, на основе которых составят перечень необходимых шагов по защите территории.
На склоне ниже центрального парка культуры и отдыха никогда не проводился полный комплекс мероприятий по укреплению грунта. В рамках внешнего благоустройства здесь ранее была уложена геосетка, при сильных потоках воды верхний слой земли мог размываться. С появлением рокадной дороги назрела необходимость проведения таких работ. В частности, планируется устройство ливневой системы.

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