В центре Волгограда укрепят склон рядом с ареной ЧМ-2018

Общество 18.04.2019 12:43
12104 21
18.04.2019 12:43
Определен подрядчик для разработки проекта по укреплению склона вдоль ЦПКиО. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, работы запланированы на участке в границах от южной лестницы стадиона «Волгоград Арена» до моста через Волгу. Специалисты проведут инженерные изыскания, на основе которых составят перечень необходимых шагов по защите территории.
На склоне ниже центрального парка культуры и отдыха никогда не проводился полный комплекс мероприятий по укреплению грунта. В рамках внешнего благоустройства здесь ранее была уложена геосетка, при сильных потоках воды верхний слой земли мог размываться. С появлением рокадной дороги назрела необходимость проведения таких работ. В частности, планируется устройство ливневой системы.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
77713 0
20.03.2019 20:02
44032 8
30.03.2019 18:46
40191 0
"Пять дней с нелегалами": в Волгоградской области подвели итоги спецоперации18.04.2019 15:31
На мосту через Волжскую ГЭС проведут и ямочный ремонт18.04.2019 13:46
Капремонт «орденоносного» дома в центре Волгограда вступил в активную фазу18.04.2019 13:01
В Волгограде УК заплатит инвалиду за затопленную квартиру18.04.2019 12:17
В Волгоградской области отменен режим повышенной готовности, введенный к паводку18.04.2019 10:51
Чиновники под Волгоградом отдали предпринимателю 122 га земли без торгов18.04.2019 09:48
В Волгограде наладилось речное сообщение с островом Сарпинским18.04.2019 09:05
Долги по зарплате в Волгоградской области беспокоят министра РФ17.04.2019 18:38
В Волгограде сильный ветер прервал сообщение с островом Сарпинским17.04.2019 17:30
Штормовое усиление ветра ожидается в Волгоградской области17.04.2019 15:46
В Волгограде обломившееся дерево остановило движение скоростных трамваев17.04.2019 15:02
60 тысяч рублей за минуту: в Волгограде готовятся к победному фейерверку17.04.2019 14:09
Обманутые дольщики из Волгограда встали с пикетом у администрации президента в Москве17.04.2019 13:04
В Волгограде квартиры многоэтажки залило потоками дождя из-за бездействия УК17.04.2019 12:38
В Волгограде директор школы «Воскресение» за приобщение детей к прекрасному получила награду17.04.2019 12:14
Реклама