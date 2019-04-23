«Эх, дороги...»: путь из Волгограда в Волжский - проверка на терпение





Больше месяца прошло с начала капитального ремонта дороги на плотине Волжской ГЭС. Как сообщает ИА "Высота 102", движение на мостовом комплексе ГЭС частично сузили с 18 марта. С этого времени автолюбители тренируют в себе стойкость и терпение, ежедневно преодолевая многокилометровые пробки на пути в Волгоград и обратно. Для того, чтобы увеличить скорость потока транспорта на мосту через ГЭС в период капремонта, в облкомтрансе было принято решение провести на открытых для проезда полосах ямочный ремонт. О том, что сегодня видят на дороге Волжской ГЭС водители и пассажиры из окна машин, автобусов и маршруток - в видеоматериале "Высоты 102".