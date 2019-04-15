Происшествия

В Волжском водитель-диабетик впал в кому за рулем и врезался в дерево

Происшествия 15.04.2019 10:06
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15.04.2019 10:06


Мужчина погиб минувшей ночью в аварии в Волжском. Как рассказал ИА “Высота 102” старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД Волжского Алексей Клинков, ДТП случилось около 23 часов на улице Горького. Легковой автомобиль “KIA Ceed” врезался в дерево. 30-летний водитель погиб на месте до прибытия экипажа “скорой помощи”. По словам медиков, у мужчины был сахарный диабет и он впал в кому, находясь за рулем. По данному факту проводится проверка.

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