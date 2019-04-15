Под Волгоградом руководство парка и подрядчик «разругались» из-за фонтана

Общество 15.04.2019 16:20
1158 3
15.04.2019 16:20
Более 2,5 миллиона рублей ущерба от испорченного в результате аварии оборудования по управлению фонтаном требовала администрация МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» с ООО «AC-Инжиниринг». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, с этой компанией руководство парка в апреле 2018 года заключило договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту фонтанов по улице Сталинградская.
Согласно материалам дела, в июле 2018 года в парке произошла авария, которую обнаружил главный энергетик МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский». При обходе территории он увидел, что затоплена камера фонтана №2. Ключ от камеры управления фонтана находился у представителя ООО «AC-Инжиниринг», согласно акту приема передачи от 08.10.2018 года. На месте аварии находились представители компании-подрядчика, но о случившемся руководству парка они не сообщили. Отмечается, что камера управления фонтаном №2, где находилось оборудование, была полностью затоплена водой. Согласно экспертизе, оборудование вышло из строя и ремонту не подлежало. Установлено, что причиной затопления стало разъединение выходного трубопровода от насоса системы полива газонов.
Суд отказал в удовлетворении требований о компенсации ущерба за испорченное оборудование, так как ООО «AC-Инжиниринг» не являлось исполнителем услуг по обслуживанию поливочного водопровода.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Отметим, что после аварии в парке руководство муниципального учреждения и фирма-подрядчик подписали соглашение о расторжении договора.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
76647 0
20.03.2019 20:02
43807 8
30.03.2019 18:46
39834 0
В волгоградских парках начались «подсадки»15.04.2019 16:45
На Волгоградскую область надвигаются заморозки15.04.2019 16:24
В Волгограде снесут свыше десятка гаражей15.04.2019 15:27
Виновник гибели роллера в центре Волгограда требует вернуть ему права досрочно15.04.2019 14:32
В Волгограде демонтировали остановку после страшного ДТП с иномаркой и маршруткой15.04.2019 14:28
В Волгоградской области чиновников призвали подежурить в период напряженной пожароопасной обстановки15.04.2019 12:19
Волгоградский «КАУСТИК» открыл артистам «Царицынской оперы» новые творческие возможности15.04.2019 11:14
В Волгограде не все таксисты поддержали объявленную накануне забастовку15.04.2019 10:38
В Волгограде студенты из Китая и Вьетнама спасли бездомного пса15.04.2019 07:26
«Нам затыкают рот»: в Волгоградской области чиновник подал в суд за клевету на учительницу после жалобы14.04.2019 15:44
В Волгограде активисты ОНФ помыли дороги шампунем (ФОТОРЕПОРТАЖ)14.04.2019 12:30
В Волгограде уничтожили найденную у детской площадки опасную мину времен ВОВ13.04.2019 15:33
На общегородской субботник в Волгограде вышли 5 тысяч человек13.04.2019 14:50
«Не взяли на вооружение»: пожарным в Волгоградской области нечем тушить13.04.2019 11:43
В селе Волгоградской области запретили пить воду из-за опасных бактерий13.04.2019 06:00
Реклама