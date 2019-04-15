Под Волгоградом руководство парка и подрядчик «разругались» из-за фонтана





Более 2,5 миллиона рублей ущерба от испорченного в результате аварии оборудования по управлению фонтаном требовала администрация МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» с ООО «AC-Инжиниринг». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, с этой компанией руководство парка в апреле 2018 года заключило договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту фонтанов по улице Сталинградская.

Согласно материалам дела, в июле 2018 года в парке произошла авария, которую обнаружил главный энергетик МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский». При обходе территории он увидел, что затоплена камера фонтана №2. Ключ от камеры управления фонтана находился у представителя ООО «AC-Инжиниринг», согласно акту приема передачи от 08.10.2018 года. На месте аварии находились представители компании-подрядчика, но о случившемся руководству парка они не сообщили. Отмечается, что камера управления фонтаном №2, где находилось оборудование, была полностью затоплена водой. Согласно экспертизе, оборудование вышло из строя и ремонту не подлежало. Установлено, что причиной затопления стало разъединение выходного трубопровода от насоса системы полива газонов.

Суд отказал в удовлетворении требований о компенсации ущерба за испорченное оборудование, так как ООО «AC-Инжиниринг» не являлось исполнителем услуг по обслуживанию поливочного водопровода.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Отметим, что после аварии в парке руководство муниципального учреждения и фирма-подрядчик подписали соглашение о расторжении договора.



