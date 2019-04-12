Около 300 нарушений в сфере обеспечения населения лекарствами выявили сотрудники прокуратуры на территории региона. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка шла с начала года. Были выявлены случаи не выдачи бесплатных лекарств в больницах, а также отказов в выписке бесплатных рецептов для больных сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями. По итогам проверки в суды поданы 8 исков, 14 материалов направлено в контролирующие органы для привлечении виновных к административной ответственности.

Так, Камышинской городской прокуратурой в деятельности ГБУЗ «Центральная городская больница г.Камышина» установлены факты непредоставления лекарственных средств пациентам, находящимся на лечении в условиях стационара. В связи с этим граждане вынуждены были приобретать лекарства за счет собственных средств.

По данным фактам прокуратурой в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

На территории г.Волжского, Дзержинского района г.Волгограда, Николаевского района потребовалось предъявление исков прокурорами в связи с не обеспечением жизненно необходимыми лекарствами несовершеннолетних, страдающих редкими заболеваниями.

Практически повсеместно допускались случаи отказов в выписке бесплатных рецептов. К примеру, прокурором Клетского района в ГБУЗ «ЦРБ Клетского муниципального района» установлены многочисленные случаи невыдачи бесплатных рецептов на обеспечение лекарственными средствами детей первых трех лет жизни, инвалидов и лиц, страдающих онкологическими заболеваниями.

Прокуратурой Дзержинского района г.Волгограда выявлено, что инвалиду с диагнозом «сахарный диабет» ГУЗ «Больница № 18» длительное время не выписывались рецепты на обеспечение лекарственным препаратом «Инсулин» и средствами самоконтроля глюкозы в крови.

Аналогичные нарушения допускались на территории г.Волжского, Дубовского, Киквидзенского, Новониколаевского районов, Ворошиловского, Красноармейского районов г.Волгограда и др. По результатам проверок прокурорами внесены представления в адрес главных врачей медицинских учреждений, по итогам рассмотрения которых приняты меры к устранению нарушений.

Имели место случаи нахождения бесплатных рецептов в аптечных учреждениях на длительном отсроченном обеспечении. Так, п рокурором Ольховского района установлено, что в аптечном пункте № 111 ГУП «Волгофарм» на момент проверки в нарушение действующего законодательства 54 бесплатных рецепта находились на отсроченном обеспечении свыше 10 дней. При этом срок нахождения рецептов на отсроченном обеспечении составлял от 12 до 70 дней.

Прокуратурой Ольховского района через аппарат прокуратуры области в адрес председателя регионального комитета здравоохранения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Прокурорами выявлены факты отсутствия необходимых и важнейших лекарственных средств в необходимом для обеспечения населения ассортименте.

К примеру, прокурором Быковского района установлено, что в МУП «Быковская центральная районная аптека № 64» отсутствовали лекарственные препараты, включенные в минимальный ассортимент жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. По результатам проверки прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также инициирован вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств).

Аналогичные нарушения выявлялись прокурорами Новоаннинского, Серафимовичского, Палласовского и других районов.