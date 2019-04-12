Волгоградцев предупредили, где сегодня будет гореть

Общество 12.04.2019 10:11
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12.04.2019 10:11
Контролируемый пал и покос камыша и сухостоя запланирован сегодня в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, мероприятия будут проведены в Ворошиловском районе на ул. Майкопской и Одесской. Кроме того, покосом растительности специалисты займутся в Советском вдоль берега Волги у пос. Купоросного и с южной стороны ТОСа «Буревестник». Участки для отжига располагаются в отдалении от жилых домов, объектов инфраструктуры, при этом во время проведения плановых мероприятий по сжиганию сухой растительности угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Ранее в Краснооктябрьском районе Волгограда коммунальные службы при содействии МЧС очистили от опасной сухой растительности карьер ЖКО. В Советском районе работы проведены на берегу Варваровского и Береславского водохранилищ, в Центральном – в пойме р. Царицы от пр-та Ленина до ул. Симбирской. Всего с начала апреля в Волгограде коммунальные службы очистили от сухостоя 870 га территории.
Мероприятия по отжигу сухой растительности и камыша проводятся в соответствии с требованиями, установленными правилами пожарного режима Российской Федерации. Коммунальные службы заранее определяют территории, обследуют их с учетом направления и силы ветра, затем уведомляют ближайшее подразделение пожарной охраны, которая предоставляет спецтехнику, чтобы не допустить распространения пожара за пределы зоны. Отжиг ведется точечно, предварительно территория очищается от сухостоя и горючих материалов и отделяется противопожарной полосой не менее 1,4 м.
К слову, подобная практика применяется в различных регионах страны, в том числе в Астраханской и Иркутской областях. При этом при неконтролируемом пале любые погодные условия могут привести к беде.
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