"Я сына не била": в Волгограде судят мать, обвиняемую в истязании двухлетнего ребенка





Сегодня в Волгограде начался судебный процесс над Еленой Дмитриенко, обвиняемой в неисполнении родительских обязанностей и истязании собственного ребенка, сообщает корреспондент ИА “Высота 102” из Тракторозаводского районного суда.

О непростой судьбе двухлетнего сына Елены раньше уже сообщало информагентство. В 2016 году, когда мальчику едва исполнился месяц, мать отдала малыша органам опеки. Тогда женщина объяснила свой поступок тем, что не могла ухаживать за сынишкой и дочкой, которая была постарше. Почти два года малыш провел в областном доме ребенка. Затем волгоградка забрала сына. Правда, по данным следствия, возврат в семью для ребенка обернулся горем. Женщина ругала его матом и била так, что на теле малыша оставалось множество кровоподтеков и ссадин. Женщина могла запереть его одного в душной комнате, без питья и еды. Однажды летом он провел в таких условиях больше 10 часов. Поводом для побоев мог стать громкий плач мальчика. Побоями она пыталась "приучить" его к горшку и заставить аккуратно есть. Это продолжалось с 5 по 29 июня прошлого года. После этого малыш провел около двух недель в больнице.

Отвечать на вопросы журналистов перед телекамерой Елена Дмитриенко отказалась и лишь заявила: “Я сына не била”. В тоже время на следствии женщина полностью признала свою вину. Сейчас Елену лишили родительских прав на мальчика. По словам представителя органов опеки, женщина сама написала отказ от сына. Правда у нее есть еще две дочки, одной из них исполнилось 9 лет, а другой нет и года. В суд женщина пришла с младшей дочкой. Девочка, которую оставили с отцом в коридоре, часто плакала и судье пришлось несколько раз объявлять перерыв, чтобы мать успокоила ребенка. Судебное заседание продолжится на следующей неделе.