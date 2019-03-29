Волгоградец украл у тещи пенсионную заначку





Около 30 тысяч рублей, отложенных с пенсии, украл у пожилой волгоградки ее зять. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, заявление о пропаже денег поступило в отдел полиции Дзержинского района от 84-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала стражам порядка, что провела ревизию отложенных и спрятанных денег и не досчиталась крупной суммы.

Полицейские быстро выяснили, что в “заначку” пенсионерки залез ее 32-летний безработный зять. Дочь потерпевшей жила вместе с ним в квартире пенсионерки.

Мужчина рассказал, как в сентябре прошлого года заметил, как теща прячет в шкаф свою пенсию. Чтобы пропажу не обнаружили, он решил брать деньги понемногу. Украденное он тратил на себя.

Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Зятю грозит до 5 лет лишения свободы.