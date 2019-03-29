Происшествия

Волгоградец украл у тещи пенсионную заначку

Происшествия 29.03.2019 11:11
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29.03.2019 11:11


Около 30 тысяч рублей, отложенных с пенсии, украл у пожилой волгоградки ее  зять. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, заявление о пропаже денег  поступило в отдел полиции Дзержинского района от 84-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала стражам порядка, что провела ревизию отложенных и спрятанных денег и  не досчиталась крупной суммы. 
Полицейские быстро выяснили, что в “заначку” пенсионерки залез ее 32-летний безработный зять. Дочь потерпевшей  жила вместе с ним в квартире пенсионерки.
Мужчина рассказал,  как в сентябре прошлого года заметил, как теща прячет в шкаф свою пенсию. Чтобы пропажу не обнаружили, он решил брать деньги понемногу. Украденное он тратил на себя.
Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Зятю  грозит до 5 лет лишения свободы.

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