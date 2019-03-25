В Волгограде заблокировали 42 сайта ростовщиков

Более четырех десятков сайтов с предложениями займа денег на коммерческих условиях заблокированы Центральным районным судом. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение было принято по инициативе надзорного ведомства.

На этих ресурсах объявления о займе под проценты размещали физлица, в то время как по закону микрофинансовая деятельность может осуществляться юридическими лицами, которые включены в государственный реестр микрофинансовых организаций.

В тоже время установлен запрет на распространение такой информации лицами без статуса подобной организации.