Общество
Главное

В Волгограде заблокировали 42 сайта ростовщиков

Общество 25.03.2019 15:25
314 3
25.03.2019 15:25

Более четырех десятков сайтов с предложениями займа денег на коммерческих условиях заблокированы Центральным районным судом. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение было принято по инициативе надзорного ведомства. 
На этих ресурсах объявления о займе под проценты размещали физлица, в то время как по закону  микрофинансовая деятельность может осуществляться юридическими лицами, которые включены в государственный реестр микрофинансовых организаций.
В тоже время установлен запрет на распространение  такой информации лицами без статуса подобной организации.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
«Высота 102»: Гости Волгограда скоро перестанут испытывать страдания при въезде в город
20.03.2019 20:02
41438 8
«Парад ГАЗелей»: в центре Волгограда собрались «на отдых» водители маршруток
20.03.2019 14:25
24714 27
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах
11.03.2019 14:43
32621 61
Общество
25.03.2019 17:06
Общество 25.03.2019 17:06
129 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 16:56
Общество 25.03.2019 16:56
96 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 16:32
Общество 25.03.2019 16:32
4740 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 16:20
Общество 25.03.2019 16:20
5970 10 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 15:26
Общество 25.03.2019 15:26
597 4 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 13:30
Общество 25.03.2019 13:30
8795 9 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 12:00
Общество 25.03.2019 12:00
3328 6 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 11:10
Общество 25.03.2019 11:10
10864 12 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 04:56
Общество 25.03.2019 04:56
2827 16 Обсудить

0
Далее
Общество
24.03.2019 15:33
Общество 24.03.2019 15:33
10007 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.03.2019 14:30
Общество 24.03.2019 14:30
739 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.03.2019 12:57
Общество 24.03.2019 12:57
4833 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.03.2019 12:05
Общество 24.03.2019 12:05
9262 4 Обсудить

0
Далее
Общество
24.03.2019 11:10
Общество 24.03.2019 11:10
17251 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.03.2019 09:47
Общество 24.03.2019 09:47
1638 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:07
В Год театра РУСАЛ проведет театральный фестиваль в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:06
Туман и мокрый снег испортят водителям завтрашний день в Волгоградской области
16:32
За суперяму трехлетней давности расплатится бюджет ВолгоградаСмотреть фотографии
16:20
В центре Волгограда свыше 10 тысяч розовых кустов готовят к цветениюСмотреть фотографии
15:26
В Городище Волгоградской области после озеленения недосчитались роз, деревьев и газонаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде заблокировали 42 сайта ростовщиков
14:27
Волгоградский гидроксид магния - в Южной КорееСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде директора осудят за разорение завода и голодных рабочихСмотреть фотографии
13:30
Депутаты поспорят с прокуратурой об архитектурном облике ВолгоградаСмотреть фотографии
13:20
Житель Волгограда разбил иномарку соседа, занявшую “его” парковочное место
12:45
В Волгограде флагманский цех "Красного Октября" обрел крышуСмотреть фотографии
12:00
Жириновский поблагодарил полицию за раскрытие дела о вандализме в отношении офиса ЛДПР в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде на улице Советской эвакуаторы не щадят дорогие иномарки Смотреть фотографии
10:24
В Волгограде задержали супругов за контрабанду таблеток для похуденияСмотреть фотографии
09:27
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» принимает будущих энергетиковСмотреть фотографии
09:12
В Волгоградской области за три года количество абортов сократилось на 69%Смотреть фотографии
04:56
Волгоградское госпредприятие получит авто с тюнингомСмотреть фотографии
19:13
«Дерут, как хотят»: плата за ЖКХ становится для волгоградцев неподъемной Смотреть фотографииCмотреть видео
15:52
"Ротор" одержал верх над "Сибирью" на "Волгоград Арене" - 2:0Смотреть фотографии
15:33
«Браво, Артист!»: актера Петра Зайченко проводили в последний путь (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:05
«Сама себе дизайнер»: сделанное волгоградкой украшение живет в «собачьей» коллекции писательницы Дарьи ДонцовойСмотреть фотографии
11:21
На трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" произошло смертельное ДТПСмотреть фотографии
11:10
Соблюдайте ПДД: В Волгограде массовая эвакуация машин ожидается на улице СоветскойСмотреть фотографии
09:47
ДТП в Волгоградской области унесло жизнь человека, еще двое в больницеСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области прошел "миграционный" рейд - найдены десятки нарушенийСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде осудили двух женщин за кражу красной икры из магазинаСмотреть фотографии
08:03
В Волгоградской области сотовые операторы не помогают силовикам ловить телефонных мошенниковСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде локомотив почти на час остановил движение по автодорогеСмотреть фотографии
20:01
В Волгоградской области за бортом программы переселения остался 61 человекСмотреть фотографии
15:19
«Весне дорогу»: в Волжском стартовал дворовой субботникСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 